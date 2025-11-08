Eskilsminne besegrade Jönköping efter Teddy Bermudez dubbel

Eskilsminne vann med 4–2 mot Jönköping

Eskilsminnes Teddy Bermudez tvåmålsskytt

Christian Ljungberg matchvinnare för Eskilsminne

Det blev Eskilsminne som gick segrande ur mötet med Jönköping i Ettan södra herr på hemmaplan, med 4–2 (3–1).

Teddy Bermudez gjorde 1–0 till Eskilsminne efter bara fyra minuter.

Laget gjorde också 2–0 i 21:a minuten när Lucas Larsen fick träff.

I 32:a minuten nätade Linus Lyck, och reducerade åt Jönköping.

Eskilsminne gjorde också 3–1 strax före paus genom Christian Ljungberg. Direkt efter pausen gjorde Hugo Lyck mål och reducerade åt Jönköping. Fler mål än så blev det inte för Jönköping.

I 55:e minuten slog Teddy Bermudez till på nytt och gjorde 4–2. Det blev också matchens sista mål.

Det här betyder att Eskilsminne slutar på tionde plats och Jönköping på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Jönköpings Södra IF med 3–1.

Eskilsminne–Jönköping 4–2 (3–1)

Ettan södra herr, Harlyckans IP

Mål: 1–0 (4) Teddy Bermudez, 2–0 (21) Lucas Larsen, 2–1 (32) Linus Lyck, 3–1 (44) Christian Ljungberg, 3–2 (53) Hugo Lyck, 4–2 (55) Teddy Bermudez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilsminne: 3-1-1

Jönköping: 2-1-2