Eskilsminne tog hemmaseger mot Skövde AIK

Eskilsminne segrade – 4–0 mot Skövde AIK

Josef Getachew avgjorde för Eskilsminne

Eskilsminnes sjunde seger

Eskilsminne tog greppet om hemmamatchen mot Skövde AIK redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och lördagens match i Ettan södra herr slutade 4–0.

Eskilsminne–Skövde AIK – mål för mål

Eskilsminne tog ledningen i 36:e minuten genom Josef Getachew. Direkt efter pausen ökade Hampus Stoltz Eskilsminnes ledning.

Lucas Ohlander slog till med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Eskilsminne.

I 84:e minuten gjorde Theodor Vanneryr också 4–0.

Eskilsminne har två segrar och tre förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skövde AIK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–8 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Eskilsminne på tolfte plats i tabellen medan Skövde AIK är på elfte plats.

Nästa motstånd för Eskilsminne är Ängelholm. Lagen möts söndag 26 oktober 16.00 på Ängelholms IP. Skövde AIK tar sig an Hässleholms IF hemma lördag 25 oktober 16.00.

Eskilsminne–Skövde AIK 4–0 (1–0)

Ettan södra herr, Harlyckans IP

Mål: 1–0 (36) Josef Getachew, 2–0 (53) Hampus Stoltz, 3–0 (60) Lucas Ohlander, 4–0 (84) Theodor Vanneryr.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilsminne: 2-0-3

Skövde AIK: 1-1-3

Nästa match:

Eskilsminne: Ängelholms FF, borta, 26 oktober

Skövde AIK: Hässleholms IF, hemma, 25 oktober