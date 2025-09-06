Eskilsminne vann trots FC Trollhättans uppryckning

Eskilsminne segrade – 2–1 mot FC Trollhättan

Mötet mellan FC Trollhättan och Eskilsminne i Ettan södra herr slutade 1–2. Bortalaget Eskilsminne hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att FC Trollhättan lyfte sig i andra halvlek.

Eskilsminne gjorde 0–1 efter 23 minuters spel.

Laget gjorde också 0–2 i 35:e minuten, när Lucas Ohlander fick träff på straff. I 55:e minuten slog Mohamed Bawa till, och reducerade åt FC Trollhättan. Mer än så blev det dock inte för FC Trollhättan.

FC Trollhättan har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Eskilsminne har tre vinster och två förluster och 6–7 i målskillnad. Det här var FC Trollhättans andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Eskilsminnes tredje uddamålsseger.

FC Trollhättan ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen, medan Eskilsminne ligger på tolfte plats.

Nästa motstånd för FC Trollhättan är Skövde AIK. Lagen möts fredag 12 september 19.00 på Södermalms IP. Eskilsminne tar sig an Norrby hemma söndag 14 september 16.00.

FC Trollhättan–Eskilsminne 1–2 (0–2)

Ettan södra herr, Edsborgs IP

Mål: 0–1 (23) Självmål, 0–2 (35) Lucas Ohlander, 1–2 (55) Mohamed Bawa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Trollhättan: 1-2-2

Eskilsminne: 3-0-2

Nästa match:

FC Trollhättan: Skövde AIK, borta, 12 september

Eskilsminne: Norrby IF, hemma, 14 september