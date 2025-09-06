Eskilstuna United upp i topp efter trepoängare mot Elfsborg

Eskilstuna United segrade – 1–0 mot Elfsborg

Eskilstuna Uniteds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elizabeth Mclaughlin Rappole avgjorde för Eskilstuna United

Tack vare 1–0 (1–0) borta mot Elfsborg är Eskilstuna United ny serieledare i Elitettan. Laget ligger på samma poäng som tvåan Umeå men toppar tabellen. Umeå har dock en match mindre spelad. Efter lördagens match på Borås Arena ligger Elfsborg på åttonde plats.

Elizabeth Mclaughlin Rappole stod för Eskilstuna Uniteds avgörande mål efter 43 minuter.

Därmed har Eskilstuna United vunnit fyra matcher i rad i Elitettan.

Sunnanå nästa för Eskilstuna United

Elfsborg har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Elfsborgs sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Eskilstuna Uniteds fjärde uddamålsseger.

Elfsborg tar sig an ÖSK i nästa match borta lördag 13 september 13.00. Eskilstuna United möter Sunnanå borta söndag 14 september 13.00.

Elfsborg–Eskilstuna United 0–1 (0–1)

Elitettan, Borås Arena

Mål: 0–1 (43) Elizabeth Mclaughlin Rappole.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 1-1-3

Eskilstuna United: 4-0-1

Nästa match:

Elfsborg: Örebro SK, borta, 13 september

Eskilstuna United: Sunnanå SK, borta, 14 september