Estoril besegrades på bortaplan av Porto

Porto segrade – 1–0 mot Estoril

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

William Gomes matchvinnare för Porto

Estoril fick se sig besegrat av Porto på bortaplan i söndagens möte i Primeira Liga herr. 1–0 (1–0) slutade matchen.

William Gomes stod för Portos avgörande mål efter åtta minuter.

Det här var Portos nionde nolla den här säsongen.

Porto–Estoril – mål för mål

Porto har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estoril har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–7 i målskillnad. Förlusten var Estorils fjärde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Porto i serieledning och Estoril på tionde plats. Estoril var på 15:e plats i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts på nytt den 11 april.

Nästa motstånd för Estoril är Moreirense. Lagen möts söndag 7 december 16.30.

Porto–Estoril 1–0 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (8) William Gomes.

Varningar, Porto: Francisco Moura. Estoril: Jordan William Holsgrove, Joel Robles, Ricard Sanchez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 4-1-0

Estoril: 2-2-1

Nästa match:

Estoril: Moreirense, hemma, 7 december