Estoril besegrades på bortaplan av Porto
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Porto segrade – 1–0 mot Estoril
- Portos nionde seger på de senaste tio matcherna
- William Gomes matchvinnare för Porto
Estoril fick se sig besegrat av Porto på bortaplan i söndagens möte i Primeira Liga herr. 1–0 (1–0) slutade matchen.
William Gomes stod för Portos avgörande mål efter åtta minuter.
Det här var Portos nionde nolla den här säsongen.
Porto–Estoril – mål för mål
Porto har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estoril har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–7 i målskillnad. Förlusten var Estorils fjärde uddamålsförlust.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Porto i serieledning och Estoril på tionde plats. Estoril var på 15:e plats i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagen möts på nytt den 11 april.
Nästa motstånd för Estoril är Moreirense. Lagen möts söndag 7 december 16.30.
Porto–Estoril 1–0 (1–0)
Primeira Liga herr, Estádio do Dragão
Mål: 1–0 (8) William Gomes.
Varningar, Porto: Francisco Moura. Estoril: Jordan William Holsgrove, Joel Robles, Ricard Sanchez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Porto: 4-1-0
Estoril: 2-2-1
Nästa match:
Estoril: Moreirense, hemma, 7 december
Den här artikeln handlar om: