Estoril vann mot AVS

Seger för Estoril med 3–1 mot AVS

Joao Carvalho avgjorde för Estoril

Andra förlusten i följd för AVS

Hemmalaget Estoril tog hem segern mot AVS i Primeira Liga herr. 3–1 (2–0) slutade matchen på lördagen.

Gil Vicente nästa för Estoril

Estoril tog en tidig ledning. Nodar Lominadze slog till framspelad av Ricard Sanchez, redan i tolfte minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel, genom Joao Carvalho på pass av Rafik Guitane. Direkt efter pausen ökade Ricard Sanchez Estorils ledning framspelad av Joao Carvalho.

Diogo Spencer reducerade för AVS med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för AVS.

Estoril har en seger, två oavgjorda och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan AVS har en oavgjord och fyra förluster och 4–11 i målskillnad.

När lagen senast möttes blev det seger för Estoril med 3–0.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Estoril Gil Vicente borta på Estádio Cidade de Barcelos, söndag 21 september 19.00. AVS spelar hemma mot Benfica lördag 20 september 19.00.

Estoril–AVS 3–1 (2–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (12) Nodar Lominadze (Ricard Sanchez), 2–0 (28) Joao Carvalho (Rafik Guitane), 3–0 (52) Ricard Sanchez (Joao Carvalho), 3–1 (78) Diogo Spencer.

Varningar, Estoril: Kevin Boma, Pedro Amaral, Jordan William Holsgrove, Tiago Parreira Parente, Ricard Sanchez. AVS: Rafael Barbosa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 1-2-2

AVS: 0-1-4

Nästa match:

Estoril: Gil Vicente FC, borta, 21 september

AVS: SL Benfica, hemma, 20 september