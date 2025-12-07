Estrela besegrade Arouca på hemmaplan

Estrela segrade – 3–1 mot Arouca

Abraham Marcus avgjorde för Estrela

Femte raka förlusten för Arouca

Estrela vann på hemmaplan mot Arouca i Primeira Liga herr. Matchen på söndagen slutade 3–1 (2–0).

Estrela–Arouca – mål för mål

I den 28:e minuten blev Aroucas Alex Pinto utvisad.

Kikas gjorde 1–0 för Estrela efter en knapp halvtimme.

Laget gjorde 2–0 genom Abraham Marcus i 34:e minuten.

Taichi Fukui fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Arouca. Mer än så blev det dock inte för Arouca.

Arouca åkte på en utvisning i den 68:e minuten när Taichi Fukui fick lämna planen.

3–1-målet kom med en minut kvar att spela när Rodrigo Pinho slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Den 18 april tar lagen sig an varandra igen.

Estrela tar sig an Porto i nästa match borta måndag 15 december 21.45. Arouca möter Alverca hemma söndag 14 december 21.30.

Estrela–Arouca 3–1 (2–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (29) Kikas, 2–0 (34) Abraham Marcus, 2–1 (59) Taichi Fukui, 3–1 (89) Rodrigo Pinho.

Varningar, Estrela: Oumar Ngom.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 2-1-2

Arouca: 0-0-5

Nästa match:

Estrela: FC Porto, borta, 15 december

Arouca: Alverca, hemma, 14 december