Everton vann hemma mot Nottingham Forest

Everton vann med 3–0 mot Nottingham Forest

Evertons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål avgjorde för Everton

Everton hade ledningen i halvtid mot Nottingham Forest på hemmaplan på lördagen. Och 2–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Premier League.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Evertons målvakter höll nollan.

Segern var Evertons fjärde på de senaste fem matcherna.

Chelsea nästa för Everton

Everton gjorde 1–0 efter två minuters spel.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Thierno Barry.

Everton gjorde också 3–0 genom Kiernan Dewsbury-Hall efter förarbete av Jake O’Brien i 80:e minuten.

Everton tar sig an Chelsea i nästa match borta lördag 13 december 16.00. Nottingham Forest möter Tottenham hemma söndag 14 december 15.00.

Everton–Nottingham Forest 3–0 (2–0)

Premier League, Everton Stadium

Mål: 1–0 (2) Självmål, 2–0 (45) Thierno Barry, 3–0 (80) Kiernan Dewsbury-Hall (Jake O’Brien).

Varningar, Everton: Vitaliy Mykolenko, Jake O’Brien, Thierno Barry, James Tarkovsky. Nottingham Forest: Nikola Milenkovic, Morato, Nicolo Savona.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 4-0-1

Nottingham Forest: 3-0-2

Nästa match:

Everton: Chelsea FC, borta, 13 december

Nottingham Forest: Tottenham Hotspur FC, hemma, 14 december