FC Djursholm hämtade upp underläge borta mot Heffnersklubban

Oavgjort mellan Heffnersklubban och FC Djursholm

Heffnersklubban nu fjärde, FC Djursholm på nionde plats

Sollentuna nästa motstånd för Heffnersklubban

Heffnersklubban ledde med 1–0 i paus hemma mot FC Djursholm i division 1 norra dam. I andra halvlek jobbade sig FC Djursholm in i matchen och matchen slutade oavgjort, 1–1.

Heffnersklubban–FC Djursholm – mål för mål

Målgörare för hemmalaget var Joanna Wallgren, och för bortalaget Line Wessman.

Det här var Heffnersklubbans fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Heffnersklubban stannar därmed på fjärde plats, och FC Djursholm på nionde plats, i tabellen.

Nästa motstånd för Heffnersklubban är Sollentuna. FC Djursholm tar sig an Sundsvalls DFF borta. Båda matcherna spelas lördag 20 september 14.00.