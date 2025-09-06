FC Trollhättan har fem raka segrar – vann mot Segeltorp Fotboll med 3–0

FC Trollhättan segrade – 3–0 mot Segeltorp Fotboll

FC Trollhättans åttonde seger på de senaste nio matcherna

Femte raka segern för FC Trollhättan

FC Trollhättan är i bra form just nu. På lördagen kom seger nummer fem i rad, efter 3–0 (1–0) borta mot Segeltorp Fotboll. Det innebär också att Segeltorp Fotboll har nio raka förluster i division 1 mellersta dam.

FC Trollhättans huvudtränare Desirée Saad tyckte så här om matchen:

– Tuff match på en kass konstgräsplan. Vi kommer inte upp i nivå spelmässigt men städar av matchen med 0–3 ändå så det är helt klart godkänt.

Segeltorp Fotboll–FC Trollhättan – mål för mål

Stor hattrickhjälte blev Ella Andersson Källqvist som stod för matchens alla mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Segeltorp Fotboll på 13:e plats och FC Trollhättan på tredje plats.

I nästa match möter Segeltorp Fotboll Skultorp borta på söndag 14 september 13.00. FC Trollhättan möter P 18 IK lördag 13 september 12.00 hemma.