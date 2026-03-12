Ferencvaros kopplade grepp om Braga – efter seger med 2–0
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Ferencvaros vann med 2–0 mot Braga
- Gabi Kanichowsky avgjorde för Ferencvaros
- Ferencvaros höll nollan
Ferencvaros vann första matchen på hemmaplan mot Braga i Europa League Åttondelsfinal på torsdagen och har tagit greppet inför avgörandet på onsdag 18 mars. Ferencvaros vann matchen med 2–0 (1–0).
Ferencvaros–Braga – mål för mål
Gabi Kanichowsky gav Ferencvaros ledningen i 33:e minuten framspelad av Lenny Joseph.
I 69:e minuten nätade Lenny Joseph och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Ferencvaros–Braga 2–0 (1–0)
Europa League Åttondelsfinal, Groupama Arena
Mål: 1–0 (33) Gabi Kanichowsky (Lenny Joseph), 2–0 (69) Lenny Joseph.
Varningar, Ferencvaros: Kristoffer Zachariassen. Braga: Bright Arrey-Mbi, Gabriel Moscardo.
Den här artikeln handlar om: