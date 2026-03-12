Prenumerera

Ferencvaros kopplade grepp om Braga – efter seger med 2–0

  • Ferencvaros vann med 2–0 mot Braga

  • Gabi Kanichowsky avgjorde för Ferencvaros

  • Ferencvaros höll nollan

Ferencvaros vann första matchen på hemmaplan mot Braga i Europa League Åttondelsfinal på torsdagen och har tagit greppet inför avgörandet på onsdag 18 mars. Ferencvaros vann matchen med 2–0 (1–0).

Ferencvaros–Braga – mål för mål

Gabi Kanichowsky gav Ferencvaros ledningen i 33:e minuten framspelad av Lenny Joseph.

I 69:e minuten nätade Lenny Joseph och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Ferencvaros–Braga 2–0 (1–0)

Europa League Åttondelsfinal, Groupama Arena

Mål: 1–0 (33) Gabi Kanichowsky (Lenny Joseph), 2–0 (69) Lenny Joseph.

Varningar, Ferencvaros: Kristoffer Zachariassen. Braga: Bright Arrey-Mbi, Gabriel Moscardo.

