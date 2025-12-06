Ferran Torres det stora utropstecknet när Barcelona slog Real Betis

Barcelona-seger med 5–3 mot Real Betis

Barcelonas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ferran Torres med tre mål för Barcelona

Barcelona besegrade Real Betis borta i La Liga med 5–3 (4–1). Men snackisen var Ferran Torres – som gjorde ett hattrick för Barcelona.

Det här innebär att Barcelona nu har sex segrar i följd i La Liga.

Barcelonas Ferran Torres tremålsskytt

Real Betis tog en tidig ledning när Antony slog till efter förarbete av Pablo Fornals redan i sjätte minuten.

Ferran Torres fann nätet och såg till att Barcelona kvitterade till 1–1 i elfte minuten.

Laget tog ledningen bara två minuter senare på nytt genom Ferran Torres.

Barcelona ökade ledningen till 1–3 efter en dryg halvtimme genom Roony Bardghji efter förarbete från Pedri.

Barcelona gjorde också 1–4 strax före halvtidsvilan genom Ferran Torres som med målet fullbordade sitt hattrick.

Lamine Yamal slog till på straff med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Barcelona.

Med fem minuter kvar att spela reducerade Real Betis genom Diego Llorente.

I 90:e minuten reducerade Real Betis Cucho Hernandez på nytt på straff. 3–5-målet blev matchens sista.

Ferran Torres gjorde tre mål för Barcelona.

Real Betis har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Real Betis stannar därmed på femte plats och Barcelona toppar fortfarande tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 maj.

Nästa motstånd för Real Betis är Rayo Vallecano. Lagen möts måndag 15 december 21.00. Barcelona tar sig an Osasuna hemma lördag 13 december 18.30.

Real Betis–Barcelona 3–5 (1–4)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 1–0 (6) Antony (Pablo Fornals), 1–1 (11) Ferran Torres, 1–2 (13) Ferran Torres, 1–3 (31) Roony Bardghji (Pedri), 1–4 (40) Ferran Torres, 1–5 (59) Lamine Yamal, 2–5 (85) Diego Llorente, 3–5 (90) Cucho Hernandez.

Varningar, Real Betis: Aitor Ruibal, Sergi Altimira, Valentin Gomez, Nelson Deossa. Barcelona: Gerard Martin, Jules Kounde.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 2-2-1

Barcelona: 5-0-0

Nästa match:

Real Betis: Rayo Vallecano, borta, 15 december

Barcelona: Osasuna, hemma, 13 december