Fode Doucoure målskytt när Le Havre förlorade

Lens vann med 2–1 mot Le Havre

Rayan Fofana avgjorde för Lens

Andra förlusten i rad för Le Havre

Hemmalaget Le Havre fick se sig besegrat av Lens i söndagens match i Ligue 1 herr. 1–2 (1–2) slutade matchen.

Le Havre–Lens – mål för mål

Lens gjorde första målet. Wesley Said slog till på straff, redan i nionde minuten.

Lens gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan, genom Rayan Fofana på pass av Wesley Said.

Le Havre reducerade till 1–2 på stopptid i första halvleken, genom Fode Doucoure. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Lens med 2–1.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Le Havre med 4–3.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Bollaert-Delelis.

Nästa motstånd för Le Havre är Niza. Lagen möts söndag 31 augusti 17.15 på Stade Oceane.

Le Havre–Lens 1–2 (1–2)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 0–1 (9) Wesley Said, 0–2 (40) Rayan Fofana (Wesley Said), 1–2 (45) Fode Doucoure.

Varningar, Le Havre: Arouna Sangante, Yanis Zouaoui, Ally Samatta. Lens: Adrien Thomasson.

Nästa match:

Le Havre: Nice, hemma, 31 augusti