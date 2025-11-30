Förlust borta för Nantes mot Lyon

Lyon-seger med 3–0 mot Nantes

Martin Satriano med två mål för Lyon

Abner avgjorde för Lyon

Nantes blev besegrade av Lyon på bortaplan i Ligue 1 herr, där matchen på söndagen slutade 3–0 (0–0).

Lyon höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

I den 43:e minuten fick Nantes Junior Mwanga utvisad.

Efter pausen slog Abner till och gav Lyon ledningen.

I 70:e minuten slog Martin Satriano till och gjorde 2–0.

Lyon gjorde också 3–0 genom Martin Satriano på pass av Afonso Moreira i 77:e minuten.

Lyon har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nantes har två oavgjorda och tre förluster och 5–12 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Nantes är på 16:e plats.

Lagen möts på nytt på Stade de la Beaujoire den 8 februari.

Nästa motstånd för Nantes är Lens. Lagen möts lördag 6 december 17.00 på Stade de la Beaujoire.

Lyon–Nantes 3–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (51) Abner, 2–0 (70) Martin Satriano, 3–0 (77) Martin Satriano (Afonso Moreira).

Varningar, Lyon: Tyler Morton.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 1-3-1

Nantes: 0-2-3

Nästa match:

Nantes: Lens, hemma, 6 december