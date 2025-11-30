Förlust borta för Nantes mot Lyon
Nantes blev besegrade av Lyon på bortaplan i Ligue 1 herr, där matchen på söndagen slutade 3–0 (0–0).
Lyon höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
I den 43:e minuten fick Nantes Junior Mwanga utvisad.
Efter pausen slog Abner till och gav Lyon ledningen.
I 70:e minuten slog Martin Satriano till och gjorde 2–0.
Lyon gjorde också 3–0 genom Martin Satriano på pass av Afonso Moreira i 77:e minuten.
Lyon har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nantes har två oavgjorda och tre förluster och 5–12 i målskillnad.
För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Nantes är på 16:e plats.
Lagen möts på nytt på Stade de la Beaujoire den 8 februari.
Nästa motstånd för Nantes är Lens. Lagen möts lördag 6 december 17.00 på Stade de la Beaujoire.
Lyon–Nantes 3–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Groupama Stadium
Mål: 1–0 (51) Abner, 2–0 (70) Martin Satriano, 3–0 (77) Martin Satriano (Afonso Moreira).
Varningar, Lyon: Tyler Morton.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lyon: 1-3-1
Nantes: 0-2-3
Nästa match:
Nantes: Lens, hemma, 6 december
