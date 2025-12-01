Förlust för Arouca mot Braga med 0–4
- Braga vann med 4–0 mot Arouca
- Självmål matchvinnare för Braga
- Andra raka segern för Braga
Arouca förlorade hemma i Primeira Liga herr mot Braga, med 0–4 (0–3).
Det här var fjärde gången den här säsongen som Braga höll nollan.
I och med detta har Arouca fyra förluster i rad.
Arouca–Braga – mål för mål
Efter 26 minuters spel gjorde Braga 0–1.
Braga ökade ledningen till 0–2 efter en dryg halvtimme genom Ricardo Horta.
Braga ökade ledningen till 0–3 i 45:e minuten.
Till slut kom också 0–4 genom Gustaf Lagerbielke i 71:a minuten.
Bragas nya tabellposition är sjätte plats medan Arouca är på 17:e plats.
Den 11 april möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Arouca är Estrela. Lagen möts söndag 7 december 19.00.
Arouca–Braga 0–4 (0–3)
Primeira Liga herr
Mål: 0–1 (26) Självmål, 0–2 (31) Ricardo Horta, 0–3 (45) Självmål, 0–4 (71) Gustaf Lagerbielke.
Varningar, Arouca: Tiago Esgaio, Jose Fontan, Alex Pinto.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Arouca: 0-1-4
Braga: 3-1-1
Nästa match:
Arouca: Estrela Amadora, borta, 7 december
