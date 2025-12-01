Förlust för Arouca mot Braga med 0–4

Braga vann med 4–0 mot Arouca

Självmål matchvinnare för Braga

Andra raka segern för Braga

Arouca förlorade hemma i Primeira Liga herr mot Braga, med 0–4 (0–3).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Braga höll nollan.

I och med detta har Arouca fyra förluster i rad.

Arouca–Braga – mål för mål

Efter 26 minuters spel gjorde Braga 0–1.

Braga ökade ledningen till 0–2 efter en dryg halvtimme genom Ricardo Horta.

Braga ökade ledningen till 0–3 i 45:e minuten.

Till slut kom också 0–4 genom Gustaf Lagerbielke i 71:a minuten.

Bragas nya tabellposition är sjätte plats medan Arouca är på 17:e plats.

Den 11 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Arouca är Estrela. Lagen möts söndag 7 december 19.00.

Arouca–Braga 0–4 (0–3)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (26) Självmål, 0–2 (31) Ricardo Horta, 0–3 (45) Självmål, 0–4 (71) Gustaf Lagerbielke.

Varningar, Arouca: Tiago Esgaio, Jose Fontan, Alex Pinto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 0-1-4

Braga: 3-1-1

Nästa match:

Arouca: Estrela Amadora, borta, 7 december