Förlust för Girona mot Elche med 0–3
- Elche-seger med 3–0 mot Girona
- Elches Rafa Mir tvåmålsskytt
- German Valera matchvinnare för Elche
Girona fick se sig besegrat av Elche på bortaplan i söndagens möte i La Liga. 3–0 (1–0) slutade matchen.
Elche höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Rafa Mir med två mål för Elche
Elche tog ledningen efter 40 minuter genom German Valera.
Direkt efter pausen ökade Rafa Mir Elches ledning.
Till slut kom också 3–0-målet genom Rafa Mir i 57:e minuten.
Lagen möts på nytt den 24 maj.
Nästa motstånd för Girona är Real Sociedad. Lagen möts fredag 12 december 21.00 på Reale Arena.
Elche–Girona 3–0 (1–0)
La Liga, Martínez Valero
Mål: 1–0 (40) German Valera, 2–0 (51) Rafa Mir, 3–0 (57) Rafa Mir.
Varningar, Girona: Ivan Martin, Bryan Gil, Juan Arango.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Elche: 1-2-2
Girona: 1-2-2
Nästa match:
Girona: Real Sociedad, borta, 12 december
