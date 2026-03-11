Förlust mot Birmingham för Queens Park Rangers

Seger för Birmingham med 1–0 mot Queens Park Rangers

Patrick Roberts avgjorde för Birmingham

Queens Park Rangers fjärde raka förlust

Queens Park Rangers förlorade borta i Championship mot Birmingham med 0–1 (0–1).

Segermålet för Birmingham stod Patrick Roberts för efter sex minuter.

Det här var Birminghams nionde nolla den här säsongen.

I och med detta har Queens Park Rangers fyra förluster i rad.

Birmingham–Queens Park Rangers – mål för mål

Birmingham har två segrar och tre förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har en vinst och fyra förluster och 3–13 i målskillnad.

Det här betyder att Birmingham nu ligger på tionde plats i tabellen och Queens Park Rangers är på 18:e plats. Så sent som den 9 februari låg Queens Park Rangers på tolfte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann QPR med 2–1.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Leicester. Lagen möts lördag 14 mars 16.00 på King Power Stadium.

Birmingham–Queens Park Rangers 1–0 (1–0)

Championship, St Andrew’s Knighthead Park

Mål: 1–0 (6) Patrick Roberts (Ibrahim Osman).

Varningar, Birmingham: Ethan Laird, James Beadle, Ibrahim Osman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 2-0-3

Queens Park Rangers: 1-0-4

Nästa match:

Queens Park Rangers: Leicester City FC, borta, 14 mars 16.00