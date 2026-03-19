Förlust mot Lech Poznan för Shaktar Donetsk
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Lech Poznan segrade – 2–1 mot Shaktar Donetsk
- Avgörande målet kom i 68:e minuten.
- Mikael Ishak med två mål för Lech Poznan
Shaktar Donetsk räckte inte till mot Lech Poznan på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 2–1 (2–0) till Lech Poznan.
Shaktar Donetsk–Lech Poznan – mål för mål
Lech Poznan gjorde första målet när Mikael Ishak gjorde målet redan i 13:e minuten. Mikael Ishak stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff.
Shaktar Donetsk reducerade till 1–2 i 68:e minuten.
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Shaktar Donetsk med 3–1.
Shaktar Donetsk–Lech Poznan 1–2 (0–2)
Conference League herr
Mål: 0–1 (13) Mikael Ishak, 0–2 (45) Mikael Ishak, 1–2 (68) Självmål.
Varningar, Shaktar Donetsk: Alaa Ghram, Arda Turan.
Den här artikeln handlar om: