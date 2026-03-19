Förlust mot Lech Poznan för Shaktar Donetsk

Lech Poznan segrade – 2–1 mot Shaktar Donetsk

Mikael Ishak med två mål för Lech Poznan

Shaktar Donetsk räckte inte till mot Lech Poznan på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 2–1 (2–0) till Lech Poznan.

Shaktar Donetsk–Lech Poznan – mål för mål

Lech Poznan gjorde första målet när Mikael Ishak gjorde målet redan i 13:e minuten. Mikael Ishak stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff.

Shaktar Donetsk reducerade till 1–2 i 68:e minuten.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Shaktar Donetsk med 3–1.

Shaktar Donetsk–Lech Poznan 1–2 (0–2)

Mål: 0–1 (13) Mikael Ishak, 0–2 (45) Mikael Ishak, 1–2 (68) Självmål.

Varningar, Shaktar Donetsk: Alaa Ghram, Arda Turan.