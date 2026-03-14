Förlust mot Niza för Angers

Niza-seger med 2–0 mot Angers

Melvin Bard avgjorde för Niza

Niza höll nollan

Angers föll i lördagens match på hemmaplan mot Niza med 0–2 (0–0) i Ligue 1 herr.

Det här var Nizas fjärde nolla den här säsongen.

PSG nästa för Niza

Efter en mållös första halvlek gjorde Melvin Bard 1–0 till Niza i den 65:e minuten. 0–2-målet kom på stopptid när Elye Wahi slog till och gjorde mål framspelad av Jonathan Clauss. 0–2-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Angers med 1–0.

Nästa motstånd för Angers är Lens. Lagen möts fredag 20 mars 20.45 på Stade Bollaert-Delelis.

Angers–Niza 0–2 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 0–1 (65) Melvin Bard, 0–2 (90) Elye Wahi (Jonathan Clauss).

Varningar, Angers: Ousmane Camara, Alexandre Dujeux. Niza: Kevin Carlos, Juma Bah, Yehvann Diouf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 1-0-4

Niza: 1-1-3

Nästa match:

Angers: Lens, borta, 20 mars 20.45