Förlust mot Niza för Angers
- Niza-seger med 2–0 mot Angers
- Melvin Bard avgjorde för Niza
- Niza höll nollan
Angers föll i lördagens match på hemmaplan mot Niza med 0–2 (0–0) i Ligue 1 herr.
Det här var Nizas fjärde nolla den här säsongen.
PSG nästa för Niza
Efter en mållös första halvlek gjorde Melvin Bard 1–0 till Niza i den 65:e minuten. 0–2-målet kom på stopptid när Elye Wahi slog till och gjorde mål framspelad av Jonathan Clauss. 0–2-målet blev matchens sista.
Säsongens första möte lagen emellan vann Angers med 1–0.
Nästa motstånd för Angers är Lens. Lagen möts fredag 20 mars 20.45 på Stade Bollaert-Delelis.
Angers–Niza 0–2 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa
Mål: 0–1 (65) Melvin Bard, 0–2 (90) Elye Wahi (Jonathan Clauss).
Varningar, Angers: Ousmane Camara, Alexandre Dujeux. Niza: Kevin Carlos, Juma Bah, Yehvann Diouf.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Angers: 1-0-4
Niza: 1-1-3
Nästa match:
Angers: Lens, borta, 20 mars 20.45
