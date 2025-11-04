Förlust mot Tottenham för Köpenhamn

Seger för Tottenham med 4–0 mot Köpenhamn

Brennan Johnson avgjorde för Tottenham

Tredje raka förlusten för Köpenhamn

Köpenhamn förlorade på bortaplan i Champions League mot Tottenham, med 0–4 (0–1).

Tottenham–Köpenhamn – mål för mål

Tottenham tog en tidig ledning när Brennan Johnson gjorde målet framspelad av Xavi Simons redan i 19:e minuten. Direkt efter pausen ökade Wilson Odobert Tottenhams ledning på pass av Randal Kolo Muani.

I den 57:e minuten blev Tottenhams Brennan Johnson utvisad.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Micky van de Ven på pass av Joao Palhinha och ökade ledningen för Tottenham.

Tottenham gjorde också 4–0 genom Joao Palhinha på pass av Cristian Romero i 67:e minuten.

Det här betyder att Tottenham nu ligger på sjunde plats i tabellen och Köpenhamn är på 33:e plats.

Nästa motstånd för Köpenhamn är Kairat. Lagen möts onsdag 26 november 18.45 på Parken Stadium.

Tottenham–Köpenhamn 4–0 (1–0)

Champions League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (19) Brennan Johnson (Xavi Simons), 2–0 (51) Wilson Odobert (Randal Kolo Muani), 3–0 (64) Micky van de Ven (Joao Palhinha), 4–0 (67) Joao Palhinha (Cristian Romero).

Varningar, Tottenham: Randal Kolo Muani. Köpenhamn: Lukas Lerager, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki.

Utvisningar, Tottenham: Brennan Johnson.

Nästa match:

Köpenhamn: FK Kairat Almaty, hemma, 26 november