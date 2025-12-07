Förlust på bortaplan för Lecce mot Cremonese

Cremonese vann med 2–0 mot Lecce

Federico Bonazzoli avgjorde för Cremonese

Andra raka segern för Cremonese

Lecce förlorade mot Cremonese borta i Serie A. 2–0 (0–0) slutade matchen på söndagen.

Cremonese höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Torino nästa för Cremonese

Efter pausen slog Federico Bonazzoli till på straff och gav Cremonese ledningen.

Antonio Sanabria ökade Cremoneses ledning efter pass från Alessio Zerbin i 78:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen möts på nytt den 8 mars.

Nästa motstånd för Lecce är Pisa. Lagen möts fredag 12 december 20.45.

Cremonese–Lecce 2–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (53) Federico Bonazzoli, 2–0 (78) Antonio Sanabria (Alessio Zerbin).

Varningar, Cremonese: Matteo Bianchetti. Lecce: Lameck Banda, Antonino Gallo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 2-0-3

Lecce: 2-1-2

Nästa match:

Lecce: Pisa, hemma, 12 december