Förlust på bortaplan för Lecce mot Cremonese
- Cremonese vann med 2–0 mot Lecce
- Federico Bonazzoli avgjorde för Cremonese
- Andra raka segern för Cremonese
Lecce förlorade mot Cremonese borta i Serie A. 2–0 (0–0) slutade matchen på söndagen.
Cremonese höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Torino nästa för Cremonese
Efter pausen slog Federico Bonazzoli till på straff och gav Cremonese ledningen.
Antonio Sanabria ökade Cremoneses ledning efter pass från Alessio Zerbin i 78:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.
Lagen möts på nytt den 8 mars.
Nästa motstånd för Lecce är Pisa. Lagen möts fredag 12 december 20.45.
Cremonese–Lecce 2–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (53) Federico Bonazzoli, 2–0 (78) Antonio Sanabria (Alessio Zerbin).
Varningar, Cremonese: Matteo Bianchetti. Lecce: Lameck Banda, Antonino Gallo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cremonese: 2-0-3
Lecce: 2-1-2
Nästa match:
Lecce: Pisa, hemma, 12 december
