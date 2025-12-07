Förlust på bortaplan för Nacional mot Alverca

Alverca segrade – 1–0 mot Nacional

Marezi matchvinnare för Alverca

Andra raka segern för Alverca

Nacional fick se sig besegrat av Alverca på bortaplan i söndagens match i Primeira Liga herr. 1–0 (0–0) slutade matchen.

Marezi stod för Alvercas avgörande mål efter 88 minuter.

Alverca höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Arouca nästa för Alverca

Alverca har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacional har två oavgjorda och tre förluster och 3–6 i målskillnad. Förlusten var Nacionals femte uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april.

Nästa motstånd för Nacional är Tondela. Lagen möts lördag 13 december 16.30 på Estádio da Madeira.

Alverca–Nacional 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (88) Marezi.

Varningar, Alverca: Nabil Touaizi. Nacional: Deivison.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 2-1-2

Nacional: 0-2-3

Nästa match:

Nacional: Tondela, hemma, 13 december