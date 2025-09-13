Förlust på bortaplan för Nantes mot Niza

Niza-seger med 1–0 mot Nantes

Jeremie Boga avgjorde för Niza

Niza utan insläppt mål

Nantes förlorade bortamatchen mot Niza i Ligue 1 herr på lördagen. 1–0 (0–0) slutade matchen.

Segermålet för Niza stod Jeremie Boga för efter 56 minuter.

Brest nästa för Niza

Förlusten var Nantes tredje uddamålsförlust.

Nantes vann senast lagen möttes med 2–1 på Allianz Rivera.

Den 25 januari möts lagen återigen, då på Stade de la Beaujoire.

Nästa motstånd för Nantes är Rennes. Lagen möts lördag 20 september 17.00 på Stade de la Beaujoire.

Niza–Nantes 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Allianz Rivera

Mål: 1–0 (56) Jeremie Boga.

Varningar, Niza: Jonathan Clauss, Abdulay Juma Bah.

Nästa match:

Nantes: Stade Rennais FC, hemma, 20 september