Förlust på bortaplan för Nantes mot Niza
- Niza-seger med 1–0 mot Nantes
- Jeremie Boga avgjorde för Niza
- Niza utan insläppt mål
Nantes förlorade bortamatchen mot Niza i Ligue 1 herr på lördagen. 1–0 (0–0) slutade matchen.
Segermålet för Niza stod Jeremie Boga för efter 56 minuter.
Brest nästa för Niza
Förlusten var Nantes tredje uddamålsförlust.
Nantes vann senast lagen möttes med 2–1 på Allianz Rivera.
Den 25 januari möts lagen återigen, då på Stade de la Beaujoire.
Nästa motstånd för Nantes är Rennes. Lagen möts lördag 20 september 17.00 på Stade de la Beaujoire.
Niza–Nantes 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Allianz Rivera
Mål: 1–0 (56) Jeremie Boga.
Varningar, Niza: Jonathan Clauss, Abdulay Juma Bah.
Nästa match:
Nantes: Stade Rennais FC, hemma, 20 september
