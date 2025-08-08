Förlustsviten bruten för Örby – efter 1–1 mot Örgryte

Kryss mellan Örby och Örgryte

Örby nu 14:e, Örgryte på åttonde plats

Ifö Bromölla nästa motstånd för Örby

1–1 (1–0) slutade matchen i division 1 södra dam mellan Örby och gästande Örgryte. Det betyder att Örby, även om det inte blev seger, äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

– Inte nog med att vår förlustsvit bröts, vi var riktigt nära att skrälla mot ÖIS och ta alla tre poängen. Vilken kämpainsats utav mina tjejer, de krigar för varje centimeter på plan, lider, offrar sig och ger aldrig upp. Mitt motiveringssnack innan matchen var att vi behöver hitta tillbaka vår Örby –2025 identitet och jaga momenten. Tjejerna utförde uppgifterna felfritt och med stor marginal, kommenterade Örbys tränare Gytis Gelgota efter matchen.

Örbys Stella Svenningsson gjorde 1–0 i första halvlek. I andra halvlek jobbade sig Örgryte in i matchen, och kvitterade genom Mimmi Bauréus.

Örby–Örgryte – mål för mål

Örby har en oavgjord och fyra förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örgryte har två oavgjorda och tre förluster och 6–10 i målskillnad. Det här var Örbys femte oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Örgryte nu ligger på åttonde plats. Örby är på 14:e och sista plats.

Örby tar sig an Ifö Bromölla i nästa match borta söndag 17 augusti 13.00. Örgryte möter Göteborg hemma lördag 16 augusti 13.00.