Formstarka AIK tog ännu en seger

AIK vann med 2–1 mot Brommapojkarna

Kevin Filling matchvinnare för AIK

Tredje raka segern för AIK

AIK är nu inne i en stark period i Allsvenskan. När laget mötte Brommapojkarna hemma på Strawberry Arena på måndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–1 (1–0), och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Kevin Filling stod för AIK:s avgörande mål på tilläggstid.

AIK–Brommapojkarna – mål för mål

Matchen var mållös till AIK tog ledningen i 35:e minuten, genom Thomas Isherwood. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Ezekiel Alladoh och kvitterade för Brommapojkarna.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Kevin Filling slog till och gjorde 2–1 för AIK.

Det här var AIK:s nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brommapojkarnas nionde uddamålsförlust.

Det här betyder att AIK ligger kvar på tredje plats i tabellen, och Brommapojkarna på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för AIK är Norrköping. Lagen möts måndag 22 september 19.10 på Platinumcars Arena. Brommapojkarna tar sig an IFK Göteborg borta söndag 21 september 14.00.

AIK–Brommapojkarna 2–1 (1–0)

Allsvenskan, Strawberry Arena

Mål: 1–0 (35) Thomas Isherwood, 1–1 (64) Ezekiel Alladoh, 2–1 (90) Kevin Filling.

Varningar, AIK: Mads Thychosen, Erik Flataker, Axel Kouame. Brommapojkarna: Kaare Barslund, Oliver Zandén, Issiaga Camara, Lukas Björklund.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 3-1-1

Brommapojkarna: 1-1-3

Nästa match:

AIK: IFK Norrköping, borta, 22 september

Brommapojkarna: IFK Göteborg, borta, 21 september