Formstarka Coventry tog ny seger mot Charlton
- Ellis Simms avgjorde för Coventry
- Femte raka segern för Coventry
- Coventrys 13:e seger
Coventry är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Charlton hemma på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–1 (2–1) innebär att Coventry nu har fem segrar i följd i Championship.
Vinsten mot Charlton innebär att Coventry har sex segrar i rad på hemmaplan.
Ellis Simms med två mål för Coventry
Harvey Knibbs öppnade målskyttet redan i 13:e minuten och gav Charlton en tidig ledning.
Coventry kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Josh Eccles.
Coventry tog också ledningen strax före halvtidsvilan genom Ellis Simms.
Ellis Simms, återigen, ökade Coventrys ledning i 76:e minuten. Simms fullbordade därmed Coventrys vändning.
I tabellen innebär det här att Charlton nu ligger på 17:e plats i tabellen. Coventry leder serien. Noteras kan att Charlton sedan den 4 november har tappat tolv placeringar i tabellen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 januari på The Valley.
Nästa motstånd för Coventry är Ipswich. Lagen möts lördag 6 december 16.00 på Portman Road Stadium.
Coventry–Charlton 3–1 (2–1)
Championship
Mål: 0–1 (13) Harvey Knibbs, 1–1 (40) Josh Eccles, 2–1 (44) Ellis Simms, 3–1 (76) Ellis Simms.
Varningar, Coventry: Bobby Thomas. Charlton: Kayne Ramsay.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Coventry: 5-0-0
Charlton: 1-0-4
Nästa match:
Coventry: Ipswich Town FC, borta, 6 december
