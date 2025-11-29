Formstarka Coventry tog ny seger mot Charlton

Ellis Simms avgjorde för Coventry

Femte raka segern för Coventry

Coventrys 13:e seger

Coventry är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Charlton hemma på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–1 (2–1) innebär att Coventry nu har fem segrar i följd i Championship.

Vinsten mot Charlton innebär att Coventry har sex segrar i rad på hemmaplan.

Ellis Simms med två mål för Coventry

Harvey Knibbs öppnade målskyttet redan i 13:e minuten och gav Charlton en tidig ledning.

Coventry kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Josh Eccles.

Coventry tog också ledningen strax före halvtidsvilan genom Ellis Simms.

Ellis Simms, återigen, ökade Coventrys ledning i 76:e minuten. Simms fullbordade därmed Coventrys vändning.

I tabellen innebär det här att Charlton nu ligger på 17:e plats i tabellen. Coventry leder serien. Noteras kan att Charlton sedan den 4 november har tappat tolv placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 januari på The Valley.

Nästa motstånd för Coventry är Ipswich. Lagen möts lördag 6 december 16.00 på Portman Road Stadium.

Coventry–Charlton 3–1 (2–1)

Championship

Mål: 0–1 (13) Harvey Knibbs, 1–1 (40) Josh Eccles, 2–1 (44) Ellis Simms, 3–1 (76) Ellis Simms.

Varningar, Coventry: Bobby Thomas. Charlton: Kayne Ramsay.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 5-0-0

Charlton: 1-0-4

Nästa match:

Coventry: Ipswich Town FC, borta, 6 december