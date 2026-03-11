Formstarka Coventry vann mot Preston North End

Coventry segrade – 3–0 mot Preston North End

Coventrys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tatsuhiro Sakamoto matchvinnare för Coventry

Segertåget fortsätter för Coventry efter ny vinst. Mot Preston North End på hemmaplan på Coventry Building Society Arena på onsdagen vann med 3–0 (2–0) och har nu sex segrar i rad i Championship.

Det här var 13:e gången den här säsongen som Coventrys målvakter höll nollan.

Coventry–Preston North End – mål för mål

Tatsuhiro Sakamoto slog till redan i 17:e minuten och gav Coventry ledningen. Laget gjorde 2–0 i 34:e minuten när Brandon Thomas-Asante fick träff.

Coventry gjorde också 3–0 genom Matt Grimes på straff i 50:e minuten.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Coventry i serieledning och Preston North End på 14:e plats. Preston North End var sjua i tabellen för 23 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Coventry tar sig an Southampton i nästa match hemma lördag 14 mars 13.30. Preston North End möter samma dag 16.00 Norwich City borta.

Coventry–Preston North End 3–0 (2–0)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 1–0 (17) Tatsuhiro Sakamoto, 2–0 (34) Brandon Thomas-Asante, 3–0 (50) Matt Grimes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 5-0-0

Preston North End: 0-1-4

Nästa match:

Coventry: Southampton FC, hemma, 14 mars 13.30

Preston North End: Norwich City FC, borta, 14 mars 16.00