Formstarka Sandvikens IF tog ny seger

Seger för Sandvikens IF med 5–0 mot Östersunds FK

Maill Lundgren gjorde två mål för Sandvikens IF

Karl Bohm matchvinnare för Sandvikens IF

Sandvikens IF har en stark period i Superettan. När laget mötte Östersunds FK hemma på Jernvallen på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 5–0 (2–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Det här var Sandvikens IF:s femte nolla den här säsongen.

Maill Lundgren med två mål för Sandvikens IF

Sandvikens IF tog ledningen i 23:e minuten genom Karl Bohm.

I 39:e minuten gjorde också laget 2–0 när Maill Lundgren fick träff. Direkt efter pausen ökade Liam Vabö Sandvikens IF:s ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Maill Lundgren på nytt och ökade ledningen för Sandvikens IF.

Moonga Simba också 5–0 i 89:e minuten.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Sandvikens IF slutar på tionde plats och Östersunds FK på tolfte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort och före det vann vann Sandvikens IF.

Sandvikens IF–Östersunds FK 5–0 (2–0)

Superettan, Jernvallen

Mål: 1–0 (23) Karl Bohm, 2–0 (39) Maill Lundgren, 3–0 (52) Liam Vabö, 4–0 (61) Maill Lundgren, 5–0 (89) Moonga Simba.

Varningar, Sandvikens IF: Daniel Söderberg, Christopher Redenstrand, Maill Lundgren. Östersunds FK: Chrisnovic N’sa, Michael Aduragbemi Oluwayemi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sandvikens IF: 3-2-0

Östersunds FK: 2-1-2