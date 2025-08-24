Seger för Sirius med 3–1 mot Hammarby

Joakim Persson matchvinnare för Sirius

Tredje raka segern för Sirius

Sirius är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Hammarby hemma på Studenternas på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–1 (1–0) innebär att Sirius nu har tre segrar i följd i Allsvenskan, efter att tidigare haft en tuff trend.

Sirius–Hammarby – mål för mål

Sirius startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Isak Bjerkebo slog till på pass av Joakim Persson, redan i 16:e minuten. Direkt efter pausen ökade Joakim Persson Sirius ledning framspelad av Melker Heier.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Robbie Ure på pass av Leo Walta och ökade ledningen för Sirius.

Reduceringen till 3–1 kom på stopptid, när Nahir Besara slog till och gjorde mål för Hammarby framspelad av Tesfaldet Tekie. Mer än så blev det dock inte för Hammarby.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hammarby IF vunnit.

Sirius tar sig an AIK i nästa match borta söndag 31 augusti 14.00. Hammarby möter samma dag 16.30 Öster hemma.

Sirius–Hammarby 3–1 (1–0)

Allsvenskan, Studenternas

Mål: 1–0 (16) Isak Bjerkebo (Joakim Persson), 2–0 (52) Joakim Persson (Melker Heier), 3–0 (61) Robbie Ure (Leo Walta), 3–1 (90) Nahir Besara (Tesfaldet Tekie).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sirius: 3-1-1

Hammarby: 3-0-2

Nästa match:

Sirius: AIK, borta, 31 augusti

Hammarby: Östers IF, hemma, 31 augusti