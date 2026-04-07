Formstarkt Southampton vann mot Wrexham

Southampton segrade – 5–1 mot Wrexham

Southamptons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Flynn Downes matchvinnare för Southampton

Southampton fortsätter starkt i Championship. När laget mötte Wrexham på bortaplan på SToK Cae Ras på tisdagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–1 (2–1). I och med detta har Southampton fyra segrar i rad.

Gästerna Southampton tog en tidig ledning när Kuryu Matsuki gjorde målet med assist av Finn Azaz redan i tolfte minuten. Laget ökade också ledningen till 0–2 genom Flynn Downes i 22:a minuten. 1–2 kom i 34:e minuten när Josh Windass hittade rätt assisterad av Kieffer Moore.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Cyle Larin träff och ökade ledningen för Southampton. Ross Stewart såg till att Southampton ökade ledningen efter förarbete från Welington Stewart med nio minuter kvar att spela. Finn Azaz såg med sju minuter kvar att spela till att Southampton ökade ledningen efter pass från Shea Charles.

För Wrexham gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Southampton är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Southampton med 2–1.

I nästa match möter Wrexham Birmingham borta på söndag 12 april 13.00. Southampton möter Derby County lördag 11 april 16.00 hemma.

Wrexham–Southampton 1–5 (1–2)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 0–1 (12) Kuryu Matsuki (Finn Azaz), 0–2 (22) Flynn Downes, 1–2 (34) Josh Windass (Kieffer Moore), 1–3 (61) Cyle Larin, 1–4 (81) Ross Stewart (Welington Stewart), 1–5 (83) Finn Azaz (Shea Charles).

Varningar, Wrexham: Ryan Longman, Callum Doyle. Southampton: Jack Stephens, Finn Azaz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 2-1-2

Southampton: 4-1-0

