Första roden till Atletico Madrid efter seger mot Tottenham

Atletico Madrid segrade – 5–2 mot Tottenham

Julian Alvarez gjorde två mål för Atletico Madrid

Fyra raka mål för Atletico Madrid

Atletico Madrid har tagit greppet om Champions League Åttondelsfinal. Laget på hemmaplan mot Tottenham på tisdagen med 5–2 (4–1). Returen spelas onsdag 18 mars.

Marcos Llorente slog till redan i sjätte minuten och gav Atletico Madrid ledningen. Atletico Madrid ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Antoine Griezmann med assist av Marcos Llorente. Atletico Madrid gjorde också 3–0 i 15:e minuten genom Julian Alvarez. Bara sju minuter senare spelade Antoine Griezmann fram Robin Le Normand som såg till att Atletico Madrid ökade ledningen på nytt, till 4–0. Tottenham reducerade till 4–1 fyra minuter senare genom Pedro Porro.

I 55:e minuten nätade Julian Alvarez på nytt och gjorde 5–1. Dominic Solanke reducerade för Tottenham på pass av Pedro Porro i 76:e minuten. Men mer än så orkade Tottenham inte med.

Atletico Madrid–Tottenham 5–2 (4–1)

Champions League Åttondelsfinal, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (6) Marcos Llorente, 2–0 (14) Antoine Griezmann (Marcos Llorente), 3–0 (15) Julian Alvarez, 4–0 (22) Robin Le Normand (Antoine Griezmann), 4–1 (26) Pedro Porro, 5–1 (55) Julian Alvarez, 5–2 (76) Dominic Solanke (Pedro Porro).

Varningar, Tottenham: Cristian Romero, Richarlison, Djed Spence, Archie Gray, Kevin Danso.