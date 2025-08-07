Första roden till Santa Clara efter seger mot Larne
- Santa Clara vann med 3–0 mot Larne
- Santa Claras Gabriel Silva tvåmålsskytt
- Wendel avgjorde för Santa Clara
Santa Clara har tagit greppet om Conference League Tredje kvalomgången herr. Laget på bortaplan mot Larne på torsdagen med 3–0 (3–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.
Gabriel Silva med två mål för Santa Clara
Matchen var mållös till Santa Clara tog ledningen i 26:e minuten, genom Wendel.
Laget ökade också ledningen till 0–2 i 33:e minuten, när Gabriel Silva slog till.
I 36:e minuten gjorde Gabriel Silva också 0–3. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Santa Clara med 3–0.
Larne–Santa Clara 0–3 (0–3)
Conference League Tredje kvalomgången herr
Mål: 0–1 (26) Wendel, 0–2 (33) Gabriel Silva, 0–3 (36) Gabriel Silva.
