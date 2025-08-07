Santa Clara vann med 3–0 mot Larne

Santa Claras Gabriel Silva tvåmålsskytt

Wendel avgjorde för Santa Clara

Santa Clara har tagit greppet om Conference League Tredje kvalomgången herr. Laget på bortaplan mot Larne på torsdagen med 3–0 (3–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Matchen var mållös till Santa Clara tog ledningen i 26:e minuten, genom Wendel.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 33:e minuten, när Gabriel Silva slog till.

I 36:e minuten gjorde Gabriel Silva också 0–3. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Santa Clara med 3–0.

Larne–Santa Clara 0–3 (0–3)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (26) Wendel, 0–2 (33) Gabriel Silva, 0–3 (36) Gabriel Silva.