Första roden till Vikingur Reykjavik efter seger mot Bröndby

    • Seger för Vikingur Reykjavik med 3–0 mot Bröndby

    • Nikolaj Hansen matchvinnare för Vikingur Reykjavik

    • Vikingur Reykjaviks starka defensiv briljerade

    Vikingur Reykjavik har tagit greppet om Conference League Tredje kvalomgången herr. Laget på hemmaplan mot Bröndby på torsdagen med 3–0 (1–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

    Vikingur Reykjavik–Bröndby – mål för mål

    Vikingur Reykjavik tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Nikolaj Hansen. Direkt efter pausen ökade Oliver Ekroth Vikingur Reykjaviks ledning på pass av Gylfi Sigurdsson.

    Till slut kom också 3–0 genom Viktor Orlygur Andrason i 82:a minuten.

    Vikingur Reykjavik–Bröndby 3–0 (1–0)

    Conference League Tredje kvalomgången herr

    Mål: 1–0 (44) Nikolaj Hansen, 2–0 (47) Oliver Ekroth (Gylfi Sigurdsson), 3–0 (82) Viktor Orlygur Andrason.

    Varningar, Vikingur Reykjavik: Karl Fridleifur Gunnarsson. Bröndby: Marko Divkovic, Noah Teye Nartey.

