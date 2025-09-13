Första segern för Örebro efter 2–0 på hemmaplan

Örebro vann med 2–0 mot Östersunds FK

Ahmed Yasin avgjorde för Örebro

Första segern för Örebro

Örebro har haft en tung start i Superettan den här säsongen, men efter 22 spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Östersunds FK. Örebro vann med 2–0 (1–0).

Brage nästa för Örebro

Örebro tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Ahmed Yasin på pass av Simon Amin. Med en halvtimme kvar att spela fick Kalle Holmberg träff på pass av Ahmed Yasin och ökade ledningen för Örebro. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Örebro ligger på 15:e plats i tabellen, och Östersunds FK är på tolfte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen.

Örebro tar sig an Brage i nästa match borta lördag 20 september 15.00. Östersunds FK möter Umeå FC hemma fredag 19 september 19.00.

Örebro–Östersunds FK 2–0 (1–0)

Superettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (42) Ahmed Yasin (Simon Amin), 2–0 (60) Kalle Holmberg (Ahmed Yasin).

Varningar, Örebro: Blessing Asumang Dankwah. Östersunds FK: Albin Sporrong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro: 1-1-3

Östersunds FK: 0-2-3

Nästa match:

Örebro: IK Brage, borta, 20 september

Östersunds FK: Umeå FC, hemma, 19 september