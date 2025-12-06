Första segern för Verona efter 3–1 mot Atalanta

Verona vann med 3–1 mot Atalanta

Giovane avgjorde för Verona

Veronas första seger

Verona har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i Serie A, efter 14 spelade matcher. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Atalanta, en match som Verona vann med 3–1 (2–0).

Fiorentina nästa för Verona

Verona tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Rafik Belghali.

Laget gjorde 2–0 i 36:e minuten när Giovane fick träff.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Antoine Bernede ökade ledningen framspelad av Giovane.

Gianluca Scamacca såg till att Atalanta reducerade på straff med nio minuter kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Atalanta.

För Verona gör resultatet att man nu ligger på 19:e plats i tabellen medan Atalanta är på tolfte plats.

Lagen möts på nytt den 22 mars.

Söndag 14 december 15.00 spelar Verona borta mot Fiorentina. Atalanta möter Cagliari hemma lördag 13 december 20.45.

Verona–Atalanta 3–1 (2–0)

Serie A

Mål: 1–0 (28) Rafik Belghali, 2–0 (36) Giovane, 3–0 (71) Antoine Bernede (Giovane), 3–1 (81) Gianluca Scamacca.

Varningar, Verona: Martin Frese, Victor Nelsson. Atalanta: Marten De Roon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 1-1-3

Atalanta: 1-0-4

Nästa match:

Verona: Fiorentina, borta, 14 december

Atalanta: Cagliari, hemma, 13 december