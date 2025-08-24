Toulouse segrade – 2–0 mot Brest

Frank Magri med två mål för Toulouse

Andra raka segern för Toulouse

Matchens båda mål hade samma målskytt. Frank Magri blev matchhjälte när Toulouse vann hemma på Stadium de Toulouse mot Brest i Ligue 1 herr. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Toulouse har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Niza i premiären.

Toulouse–Brest – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Frank Magri till och gav Toulouse ledningen.

I 65:e minuten slog Frank Magri till ännu en gång, och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Francis-Le Ble.

I nästa match möter Toulouse PSG hemma på lördag 30 augusti 21.05. Brest möter Lens fredag 29 augusti 20.45 borta.

Toulouse–Brest 2–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 1–0 (52) Frank Magri, 2–0 (65) Frank Magri.

Varningar, Brest: Brendan Chardonnet.

Nästa match:

Toulouse: Paris Saint-Germain, hemma, 30 augusti

Brest: Lens, borta, 29 augusti