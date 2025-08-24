Prenumerera

Frank Magri matchhjälte när Toulouse vann

  • Toulouse segrade – 2–0 mot Brest

  • Frank Magri med två mål för Toulouse

  • Andra raka segern för Toulouse

Matchens båda mål hade samma målskytt. Frank Magri blev matchhjälte när Toulouse vann hemma på Stadium de Toulouse mot Brest i Ligue 1 herr. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Toulouse har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Niza i premiären.

Toulouse–Brest – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Frank Magri till och gav Toulouse ledningen.

I 65:e minuten slog Frank Magri till ännu en gång, och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Francis-Le Ble.

I nästa match möter Toulouse PSG hemma på lördag 30 augusti 21.05. Brest möter Lens fredag 29 augusti 20.45 borta.

Toulouse–Brest 2–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 1–0 (52) Frank Magri, 2–0 (65) Frank Magri.

Varningar, Brest: Brendan Chardonnet.

Nästa match:

Toulouse: Paris Saint-Germain, hemma, 30 augusti

Brest: Lens, borta, 29 augusti

