Frank Magri matchhjälte när Toulouse vann
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Toulouse segrade – 2–0 mot Brest
- Frank Magri med två mål för Toulouse
- Andra raka segern för Toulouse
Matchens båda mål hade samma målskytt. Frank Magri blev matchhjälte när Toulouse vann hemma på Stadium de Toulouse mot Brest i Ligue 1 herr. Matchen slutade 2–0 (0–0).
Toulouse har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Niza i premiären.
Toulouse–Brest – mål för mål
Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Frank Magri till och gav Toulouse ledningen.
I 65:e minuten slog Frank Magri till ännu en gång, och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.
Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Francis-Le Ble.
I nästa match möter Toulouse PSG hemma på lördag 30 augusti 21.05. Brest möter Lens fredag 29 augusti 20.45 borta.
Toulouse–Brest 2–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse
Mål: 1–0 (52) Frank Magri, 2–0 (65) Frank Magri.
Varningar, Brest: Brendan Chardonnet.
Nästa match:
Toulouse: Paris Saint-Germain, hemma, 30 augusti
Brest: Lens, borta, 29 augusti
Den här artikeln handlar om: