Fulham avgjorde i andra halvlek mot Leeds
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Fulham vann med 1–0 mot Leeds
- Självmål avgjorde för Fulham
- Fulham höll nollan
Fulham vann hemmamatchen i Premier League mot Leeds på lördagen. Matchen slutade 1–0 (0–0) efter att Fulham avgjort matchen i andra halvlek.
Matchens enda mål var ett självmål av Leeds.
Brentford nästa för Fulham
Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Fulham med 2–1.
Fulham tar sig an Brentford i nästa match hemma lördag 20 september 21.00. Leeds möter samma dag 16.00 Wolverhampton borta.
Fulham–Leeds 1–0 (0–0)
Premier League, Craven Cottage
Mål: 1–0 (90) Självmål.
Varningar, Fulham: Sander Berge. Leeds: Anton Stach, Noah Okafor.
Nästa match:
Fulham: Brentford, hemma, 20 september
Leeds: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 20 september
Den här artikeln handlar om: