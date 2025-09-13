Fulham avgjorde i andra halvlek mot Leeds

Fulham vann med 1–0 mot Leeds

Självmål avgjorde för Fulham

Fulham höll nollan

Fulham vann hemmamatchen i Premier League mot Leeds på lördagen. Matchen slutade 1–0 (0–0) efter att Fulham avgjort matchen i andra halvlek.

Matchens enda mål var ett självmål av Leeds.

Brentford nästa för Fulham

Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Fulham med 2–1.

Fulham tar sig an Brentford i nästa match hemma lördag 20 september 21.00. Leeds möter samma dag 16.00 Wolverhampton borta.

Fulham–Leeds 1–0 (0–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (90) Självmål.

Varningar, Fulham: Sander Berge. Leeds: Anton Stach, Noah Okafor.

Nästa match:

Fulham: Brentford, hemma, 20 september

Leeds: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 20 september