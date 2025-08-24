Gefle vann mot Sundsvalls DFF på Gavlevallen

Gefle segrade – 3–1 mot Sundsvalls DFF

Gefles femte seger på de senaste sex matcherna

Andra raka segern för Gefle

I första halvlek tog Gefle greppet om hemmamatchen mot Sundsvalls DFF på söndagen. Och i andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i division 1 norra dam slutade 3–1.

– Vi startade bra och har väl 3–4 lägen att göra något mål men tyvärr fick vi inte dit den. Positivt idag var att vi krigade i 90 min och det är något vi får ta med oss in i nästa holmgång som kommer kräva en lika bra arbetsinsats när vi ställs mot IK Huge, kommenterade Gefles huvudtränare Marcus Larsson efter matchen.

Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson:

– Ja mot vilket annat motstånd som helst så hade den här prestationen varit en vinst. Det är så typiskt när man redan har sådan motvind att vi måste jobba så hårt för våra mål. Vi skulle haft någon straff med på bedrövligt tydliga hands och en tilltrasslad situation vid hörna där vi är en tå från att få in den. Gävle är effektiva och det är inte vi idag, men lika hade varit rättvist.

Segern var Gefles femte på de senaste sex matcherna.

Gefle–Sundsvalls DFF – mål för mål

Anna Hillman, Sandra Törnros och Maja Westling gjorde mål för Gefle, och Ida Åkerlund för Sundsvalls DFF.

Det här betyder att Gefle ligger kvar på andra plats i tabellen, och Sundsvalls DFF på tolfte plats.

Lördag 30 augusti spelar Gefle borta mot Huge 13.00 och Sundsvalls DFF mot Skellefteå hemma 15.00 på NP3 Arena.