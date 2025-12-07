Georginio Rutter räddade poäng på övertid mot West Ham

Oavgjort i mötet mellan Brighton och West Ham

Georginio Rutter kvitterade på stopptid

Brighton nu sjunde, West Ham på 18:e plats

Det såg ut att bli förlust för Brighton mot West Ham på söndagen i Premier League på American Express Community Stadium. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Georginio Rutter till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Brighton.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för West Ham.

Brighton–West Ham – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 73:e minuten innan Jarrod Bowen gav West Ham ledningen.

Kvitteringen kom på övertid när Georginio Rutter slog till och gjorde mål för Brighton. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Brightons femte oavgjorda match den här säsongen.

För Brighton gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan West Ham är på 18:e plats. Noteras kan att Brighton sedan den 21 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Brighton tar sig an Liverpool i nästa match borta lördag 13 december 16.00. West Ham möter Aston Villa hemma söndag 14 december 15.00.

Brighton–West Ham 1–1 (0–0)

Premier League, American Express Community Stadium

Mål: 0–1 (73) Jarrod Bowen, 1–1 (90) Georginio Rutter.

Varningar, Brighton: Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu. West Ham: Guido Rodriguez, Freddie Potts.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 2-2-1

West Ham: 1-3-1

Nästa match:

Brighton: Liverpool, borta, 13 december

West Ham: Aston Villa, hemma, 14 december