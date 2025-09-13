Getafe vann efter stark start mot Real Oviedo
- Seger för Getafe med 2–0 mot Real Oviedo
- Mario Martin avgjorde för Getafe
- Getafe utan insläppt mål
Getafe tog greppet om matchen före paus, och Real Oviedo lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i La Liga slutade 2–0 (2–0) till hemmalaget.
Barcelona nästa för Getafe
Getafe tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Mario Martin.
Getafe ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken, genom Borja Mayoral. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Getafe med 2–0. I den 80:e minuten blev Real Oviedos Federico Vinas utvisad, och laget fick spela de sista tio minuterna med en spelare mindre.
Real Oviedo tog hem lagens senaste möte, 2017, med 2–1.
Den 10 maj möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Getafe är Barcelona. Lagen möts söndag 21 september 21.00 på Camp Nou.
Getafe–Real Oviedo 2–0 (2–0)
La Liga, Coliseum Alfonso Pérez
Mål: 1–0 (45) Mario Martin, 2–0 (45) Borja Mayoral.
Varningar, Getafe: Ismael Bekhoucha, Yvan Neyou.
Utvisningar, .
Nästa match:
Getafe: FC Barcelona, borta, 21 september
