Giovanni Simeone gjorde avgörande målet för Torino mot Roma

  • Torino vann med 1–0 mot Roma

  • Giovanni Simeone matchvinnare för Torino

  • Torino höll nollan

Torino vann med 1–0 på bortaplan mot Roma i Serie A. Matchens enda mål stod Giovanni Simeone för i andra halvleken.

Atalanta nästa för Torino

Roma tog hem lagens senaste möte med 2–0 på Stadio Olimpico Grande Torino.

Lagen möts på nytt den 18 januari.

Nästa motstånd för Torino är Atalanta. Lagen möts söndag 21 september 15.00.

Roma–Torino 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (59) Giovanni Simeone.

Varningar, Roma: Wesley, Angelino.

Nästa match:

Torino: Atalanta, hemma, 21 september

