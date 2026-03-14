Girona segrade mot Atlethic Bilbao på hemmaplan

Girona segrade – 3–0 mot Atlethic Bilbao

Hugo Rincon avgjorde för Girona

Andra raka nederlaget för Atlethic Bilbao

Girona vann lördagens match hemma mot Atlethic Bilbao i La Liga. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 3–0.

Det här var femte gången den här säsongen som Gironas målvakter höll nollan.

Osasuna nästa för Girona

Hugo Rincon gjorde 1–0 till Girona efter bara fyra minuter.

Azzedine Ounahi ökade Gironas ledning i 77:e minuten. Claudio Echeverri gjorde också 3–0 i 90:e minuten.

Girona har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atlethic Bilbao har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad.

Nästa motstånd för Girona är Osasuna. Lagen möts lördag 21 mars 18.30 på Estadio El Sadar.

Girona–Atlethic Bilbao 3–0 (1–0)

La Liga, Estadi Municipal de Montilivi

Mål: 1–0 (4) Hugo Rincon, 2–0 (77) Azzedine Ounahi, 3–0 (90) Claudio Echeverri.

Varningar, Atlethic Bilbao: Alex Berenguer, Oihan Sancet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 2-2-1

Atlethic Bilbao: 2-1-2

Nästa match:

Girona: Osasuna, borta, 21 mars 18.30