Guimaraes tog bortaseger mot Estrela

Seger för Guimaraes med 2–0 mot Estrela

Nelson Oliveira matchvinnare för Guimaraes

Guimaraes utan insläppt mål

Guimaraes tog greppet om bortamatchen mot Estrela redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och söndagens match i Primeira Liga herr slutade 2–0.

Braga nästa för Guimaraes

Matchen var mållös till Guimaraes tog ledningen i 33:e minuten, genom Nelson Oliveira. 0–2-målet kom på övertid, när Alioune Ndoye slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Estrela har tre oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Guimaraes har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad.

När lagen senast möttes blev det seger för Guimaraes med 2–0.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen.

Estrela tar sig an Tondela i nästa match borta söndag 21 september 16.30. Guimaraes möter Braga hemma lördag 20 september 21.30.

Estrela–Guimaraes 0–2 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (33) Nelson Oliveira, 0–2 (90) Alioune Ndoye.

Varningar, Estrela: Ianis Stoica, Jefferson Encada.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 0-3-2

Guimaraes: 2-1-2

Nästa match:

Estrela: Tondela, borta, 21 september

Guimaraes: SC Braga, hemma, 20 september