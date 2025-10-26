Gustafson poängräddare i 88:e minuten för Ängelholm mot Eskilsminne

2–2 mellan Ängelholm och Eskilsminne

André Gustafson kvitterade i 88:e minuten

Ängelholm nu åttonde, Eskilsminne på tolfte plats

Det såg ut att bli förlust för Ängelholm på söndagen när laget mötte Eskilsminne i Ettan södra herr på Ängelholms IP. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 88:e minuten slog André Gustafson till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Ängelholm.

Eskilsminne hade ledningen i halvtid med 2–0 men i andra halvlek kom Ängelholm mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.

Ängelholm–Eskilsminne – mål för mål

Hampus Stoltz gav Eskilsminne ledningen efter en halvtimme.

Laget gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen genom Casper Seger. André Gustafson reducerade för Ängelholm på straff med knappa kvarten kvar.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när André Gustafson återigen slog till och gjorde mål för Ängelholm. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Ängelholms nionde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Ängelholm på åttonde plats i tabellen medan Eskilsminne är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Ängelholms FF med 6–1.

I nästa match möter Ängelholm Oskarshamn hemma och Eskilsminne möter IFK Skövde borta. Båda matcherna spelas lördag 1 november 16.00.

Ängelholm–Eskilsminne 2–2 (0–2)

Ettan södra herr, Ängelholms IP

Mål: 0–1 (30) Hampus Stoltz, 0–2 (44) Casper Seger, 1–2 (80) André Gustafson, 2–2 (88) André Gustafson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ängelholm: 2-2-1

Eskilsminne: 2-1-2

Nästa match:

Ängelholm: Oskarshamns AIK, hemma, 1 november

Eskilsminne: IFK Skövde FK, borta, 1 november