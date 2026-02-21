Gustavo Silva nätade i Guimaraes förlust

Braga-seger med 3–2 mot Guimaraes

Bragas femte seger på de senaste sex matcherna

Bragas Rodrigo Zalazar tvåmålsskytt

Guimaraes fick se sig besegrat i mötet med Braga på bortaplan i Primeira Liga herr, med 2–3 (1–2).

Rodrigo Zalazar med två mål för Braga

Rodrigo Zalazar slog till på straff redan i 17:e minuten och gav Braga en tidig ledning. Guimaraes kvitterade till 1–1 i 19:e minuten. Braga tog ledningen på nytt i 32:a minuten när Ricardo Horta fick träff efter pass från Rodrigo Zalazar.

I 54:e minuten nätade Gustavo Silva och kvitterade för Guimaraes. Rodrigo Zalazar slog till återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Braga har fyra segrar och en förlust och 16–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guimaraes har två vinster och tre förluster och 9–11 i målskillnad.

Braga ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Guimaraes är på åttonde plats.

Nästa motstånd för Guimaraes är Alverca. Lagen möts lördag 28 februari 21.30 på Estadio D. Afonso Henriques.

Braga–Guimaraes 3–2 (2–1)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (17) Rodrigo Zalazar, 1–1 (19) Självmål, 2–1 (32) Ricardo Horta (Rodrigo Zalazar), 2–2 (54) Gustavo Silva, 3–2 (57) Rodrigo Zalazar.

Varningar, Braga: Ricardo Horta, Gabriel Moscardo. Guimaraes: Miguel Nobrega, Noah Saviolo, Thiago Balieiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 4-0-1

Guimaraes: 2-0-3

Nästa match:

Guimaraes: Alverca, hemma, 28 februari 21.30