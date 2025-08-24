Halmstad vann med 2–1 mot Elfsborg

Pascal Gregor matchvinnare för Halmstad

Andra förlusten i följd för Elfsborg

Efter sex matcher utan seger i Allsvenskan kunde Halmstad till slut ta tre poäng. Laget vann på bortaplan mot Elfsborg, med 2–1 (1–0).

Pascal Gregor slog till efter 85 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Elfsborg–Halmstad – mål för mål

Halmstad tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Emmanuel Yeboah på straff. I 66:e minuten slog Julius Magnusson till, och kvitterade för Elfsborg.

Men med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Pascal Gregor.

Elfsborg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Halmstad har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–10 i målskillnad. Det här var Elfsborgs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Halmstads fjärde uddamålsseger.

Elfsborg ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Halmstad ligger på 13:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Elfsborg med 4–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 30 augusti. Då möter Elfsborg Brommapojkarna på Grimsta IP 15.00. Halmstad tar sig an Mjällby borta 17.30.

Elfsborg–Halmstad 1–2 (0–1)

Allsvenskan, Borås Arena

Mål: 0–1 (45) Emmanuel Yeboah, 1–1 (66) Julius Magnusson, 1–2 (85) Pascal Gregor.

Varningar, Elfsborg: Rasmus Wikström, Simon Eriksson. Halmstad: Gabriel Wallentin, Naeem Mohammed, Emmanuel Yeboah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 2-1-2

Halmstad: 1-1-3

Nästa match:

Elfsborg: IF Brommapojkarna, borta, 30 augusti

Halmstad: Mjällby AIF, borta, 30 augusti