Hammarby besegrade till slut – efter nio matcher utan förlust

Djurgården vann med 2–1 mot Hammarby

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Urara Watanabe avgjorde för Djurgården

Det var länge sedan Hammarby gick förlorande från en match i Damallsvenskan. Men i måndagens match mot Djurgården på bortaplan blev det till slut förlust, efter nio raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 2–1 (1–1).

Segermålet för Djurgården stod Urara Watanabe för på övertid.

Segern var Djurgårdens fjärde på de senaste fem matcherna.

Linköping nästa för Djurgården

Djurgården startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Mimmi Wahlström till på pass av Lucia Duras.

Hammarby kvitterade till 1–1 i 34:e minuten, när Asato Miyagawa hittade rätt framspelad av Julie Blakstad. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Urara Watanabe slog till och gjorde 2–1 för Djurgården.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Djurgården med 10–5 och Hammarby med 12–3 i målskillnad. Det här var Djurgårdens åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hammarbys andra uddamålsförlust.

Djurgården stannar därmed på fjärde plats och Hammarby toppar fortfarande tabellen.

I nästa match, söndag 28 september, har Djurgården Linköping hemma på Kristinebergs IP 15.00, medan Hammarby spelar borta mot Växjö 16.00.

Djurgården–Hammarby 2–1 (1–1)

Damallsvenskan, Stockholms Stadion

Mål: 1–0 (5) Mimmi Wahlström (Lucia Duras), 1–1 (34) Asato Miyagawa (Julie Blakstad), 2–1 (90) Urara Watanabe.

Varningar, Djurgården: Alexsandra Lobanova, Anna Koivunen, Urara Watanabe. Hammarby: Simone Boye Sörensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 4-0-1

Hammarby: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Linköpings FC, hemma, 28 september

Hammarby: Växjö DFF, borta, 28 september