Hammarby ny serieledare efter seger mot Alingsås IF

Hammarby slog Alingsås IF med 7–0 (4–0) på hemmaplan och kan nu fira att laget är ny serieledare i Damallsvenskan efter 13 spelade matcher, på samma poäng som Malmö FF. Alingsås IF ligger på 14:e plats i tabellen.

Hammarbys Julie Blakstad var matchens utropstecken, och stod för hela fyra mål.

Därmed har Hammarby sju raka segrar på hemmaplan.

Hammarby startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Anna Jøsendal gjorde målet, redan i åttonde minuten.

Hammarby ökade också ledningen till 2–0 i 27:e minuten, när Ellen Wangerheim fick träff.

Hammarby gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen, genom Julie Blakstad.

Hammarby ökade ledningen till 4–0 på stopptid i första halvleken, på nytt genom Julie Blakstad. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Julie Blakstad träff och ökade ledningen för Hammarby och fullbordade därmed sitt hattrick.

I 74:e minuten ökade Alice Carlsson ledningen ytterligare.

I 83:e minuten gjorde Julie Blakstad också 7–0.

Nästa motstånd för Hammarby är Rosengård. Lagen möts tisdag 12 augusti 19.00 på Malmö IP.

Hammarby–Alingsås IF 7–0 (4–0)

Damallsvenskan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (8) Anna Jøsendal, 2–0 (27) Ellen Wangerheim, 3–0 (41) Julie Blakstad, 4–0 (45) Julie Blakstad, 5–0 (56) Julie Blakstad, 6–0 (74) Alice Carlsson, 7–0 (83) Julie Blakstad.

Varningar, Alingsås IF: Johanna Barth.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 3-1-1

Alingsås IF: 0-1-4

Nästa match:

Hammarby: FC Rosengård, borta, 12 augusti