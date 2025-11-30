Hamza Igamane blev matchhjälte för Lille borta mot Le Havre

Seger för Lille med 1–0 mot Le Havre

Hamza Igamane avgjorde för Lille

Andra raka segern för Lille

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Hamza Igamane när Lille vann i Ligue 1 herr med 1–0 (0–0) mot Le Havre på bortaplan.

Lille höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Marseille nästa för Lille

Le Havre har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lille har tre vinster och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Le Havres tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lilles fjärde uddamålsseger.

Den 3 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Pierre Mauroy.

Nästa motstånd för Le Havre är Paris FC. Lagen möts söndag 7 december 17.15 på Stade Oceane. Lille tar sig an Marseille hemma fredag 5 december 21.00.

Le Havre–Lille 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 0–1 (88) Hamza Igamane.

Varningar, Le Havre: Ally Samatta.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Le Havre: 1-2-2

Lille: 3-0-2

Nästa match:

Le Havre: Paris FC, hemma, 7 december

Lille: Olympique Marseille, hemma, 5 december