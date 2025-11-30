Hamza Igamane blev matchhjälte för Lille borta mot Le Havre
- Seger för Lille med 1–0 mot Le Havre
- Hamza Igamane avgjorde för Lille
- Andra raka segern för Lille
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Hamza Igamane när Lille vann i Ligue 1 herr med 1–0 (0–0) mot Le Havre på bortaplan.
Lille höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.
Marseille nästa för Lille
Le Havre har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lille har tre vinster och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Le Havres tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lilles fjärde uddamålsseger.
Den 3 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Pierre Mauroy.
Nästa motstånd för Le Havre är Paris FC. Lagen möts söndag 7 december 17.15 på Stade Oceane. Lille tar sig an Marseille hemma fredag 5 december 21.00.
Le Havre–Lille 0–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Oceane
Mål: 0–1 (88) Hamza Igamane.
Varningar, Le Havre: Ally Samatta.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Le Havre: 1-2-2
Lille: 3-0-2
Nästa match:
Le Havre: Paris FC, hemma, 7 december
Lille: Olympique Marseille, hemma, 5 december
