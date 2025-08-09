Trelleborg vann med 4–0 mot Sunnanå

Trelleborgs femte seger på de senaste sex matcherna

Hanna Persson tvåmålsskytt för Trelleborg

Hemmalaget Trelleborg tog hem de tre poängen efter seger mot Sunnanå i Elitettan. 4–0 (3–0) slutade matchen på lördagen.

Trelleborg har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Segern var Trelleborgs femte på de senaste sex matcherna.

Ronja Karlsson Törnborg gjorde avgörande målet

Trelleborg tog en tidig ledning. Ronja Karlsson Törnborg gjorde målet, redan i åttonde minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Hanna Persson, i 14:e minuten.

Trelleborg ökade ledningen till 3–0 i 27:e minuten, när Erica Persson Welin slog till. Trelleborg gjorde också 4–0 genom Hanna Persson i 52:a minuten.

Onsdag 13 augusti 18.00 spelar Trelleborg hemma mot Eskilstuna United. Sunnanå möter Team TG hemma på Electrolux Home Arena fredag 15 augusti 19.00.

Trelleborg–Sunnanå 4–0 (3–0)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (8) Ronja Karlsson Törnborg, 2–0 (14) Hanna Persson, 3–0 (27) Erica Persson Welin, 4–0 (52) Hanna Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 4-0-1

Sunnanå: 0-0-5

Nästa match:

Trelleborg: Eskilstuna United DFF, hemma, 13 augusti

Sunnanå: Team TG FF, hemma, 15 augusti